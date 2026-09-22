Более тысячи наркограффити закрасили за один день в Карагандинской области

В Карагандинской области за один день ликвидировали более тысячи граффити с рекламой наркотиков. Рейд одновременно прошёл в Караганде, Темиртау и Балхаше. В акции приняли участие более 200 человек — сотрудники полиции, волонтёры и общественные активисты.

Участники рейда закрасили надписи с адресами интернет-магазинов и другой рекламой запрещённых веществ, размещённые на стенах зданий, объектах инфраструктуры и в других общественных местах.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, работа по выявлению и уничтожению наркограффити проводится регулярно. С начала года в регионе организовали 92 рейдовых мероприятия, в результате которых ликвидировано более 7 тысяч подобных надписей.

При этом правоохранители занимаются не только удалением незаконной рекламы, но и установлением людей, которые её наносят. С начала года три человека были задержаны непосредственно во время нанесения наркограффити.

— Сегодня наша главная задача не просто закрасить очередную надпись, а не допустить распространения рекламы наркотиков и установить тех, кто за ней стоит. Особенно важно, что к этой работе активно подключается молодёжь. Совместными усилиями мы можем быстрее выявлять такие факты и пресекать их на ранней стадии, — отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области Кайыржан Токубаев.

За нанесение подобных надписей предусмотрена уголовная ответственность. В регионе уже вынесены соответствующие судебные решения.

В частности, в мае в Балхаше во время рейда полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который наносил граффити с рекламой наркотиков. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В полиции подчёркивают, что наркограффити — это не просто порча имущества. Подобные надписи могут использоваться для распространения рекламы запрещённых веществ и вовлечения новых участников в незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители призывают жителей региона не оставаться безучастными. При обнаружении граффити с рекламой наркотиков необходимо сообщить об этом в полицию. Своевременное обращение может помочь установить причастных к распространению запрещённой рекламы.