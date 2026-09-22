Предпринимателей Карагандинской области приглашают на Единый день отчёта

Проверки, новые требования, изменения в законодательстве — предприниматели Карагандинской области смогут обсудить эти и другие вопросы напрямую с представителями государственных и контрольно-надзорных органов. 24 сентября в Региональной палате предпринимателей состоится Единый день отчёта.

На встрече расскажут о результатах работы в сфере контроля и надзора, а также о новшествах в законодательстве. Внимание уделят проблемам, с которыми бизнес сталкивается на практике.

Начало в 11:00.

Адрес: ул. Таттимбета, 709, 2-й этаж, конференц-зал.

Участие по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfykgaJ5f0tfo8A9YGXodLPAfYTs7FcR6VjP-n45Tq4MkKgtg/viewform?pli=1.