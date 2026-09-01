В Жарыке Карагандинской области обновили железнодорожный вокзал

В Карагандинской области на станции Жарык после реконструкции открылся железнодорожный вокзал.

Здесь обновили зал ожидания и билетные кассы, установили новую мебель и электронные табло. На платформе привели в порядок пассажирскую зону, модернизировали освещение и кондиционирование.

Предусмотрели и безбарьерную среду — вокзалом стало удобнее пользоваться людям с инвалидностью и семьям с детьми.

Обновление станции Жарык — часть большой программы модернизации железнодорожной инфраструктуры Карагандинской области. В неё вошли 14 вокзалов и пассажирских платформ.

На восьми станциях — Мойынты, Акадырь, Дария, Жана-Караганда, Караганда-Сортировочная (чётная), Мырза, Нура и Сарыбель — работы уже завершены. Ещё на трёх станциях — Темиртау, Айса и Караганда-Сортировочная (нечётная) — обновили платформы.

Модернизация продолжается. В Сарышагане проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. После завершения процедур здесь также обновят железнодорожную инфраструктуру.

— Обновление железнодорожных объектов имеет важное значение для региона. Железная дорога остаётся одним из ключевых видов транспорта для жителей Карагандинской области, связывая города и населённые пункты региона с другими областями Казахстана. Поэтому современное состояние вокзалов и платформ напрямую влияет на удобство и качество поездок тысяч пассажиров, — отметили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В результате пассажирская инфраструктура региона постепенно становится современнее и комфортнее — от залов ожидания и информационных систем до платформ и условий для маломобильных граждан.