Умные теплицы и цифровые технологии: что создают школьники Балхаша

Умные теплицы, автоматический полив, цифровой мониторинг микроклимата и экологические проекты — в Балхаше школьники не просто изучают современные технологии, а применяют знания на практике.

Такие возможности ребятам даёт программа «Balkhash STEAM Serpini», которая реализуется по инициативе компаний-спонсоров через фонд «Коунрад». А разработчиком выступил Фонд Евразия Центральной Азии.

За два года участниками программы стали 535 школьников и 67 педагогов. Дети изучают робототехнику, программирование, инженерию, экологию и 3D-моделирование, а затем создают собственные проекты.

В этом году пять школьных команд получили гранты до 1,5 млн теңге на воплощение своих идей. Разработки представили на итоговом мероприятии.

В школе №1 запустили проект цифрового мониторинга микроклимата. В школе №4 создали лабораторию для изучения почвы и выращивания растений. Ученики школы-лицея №15 имени Алихана Букейханова внедрили автоматизированную систему капельного полива хвойных насаждений.

Отдельное направление — современные технологии для выращивания растений в теплице. В школе-лицее имени А. Ермекова установили солнечное электроснабжение, автоматический полив и систему контроля микроклимата.

А в школе №12 создали умный комплекс для круглогодичного производства микрозелени.

— Программа ориентирована на практические компетенции. Школьники учатся применять свои знания в реальных проектах. Это помогает им раньше определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в технические вузы, — отметила и. о. руководителя отдела образования Балхаша Шынаргуль Алишева.

Для некоторых участников программа уже стала первым шагом к будущей профессии. Семиклассница школы-лицея №2 имени Абая Інжу Аманжол за два года занятий стала победительницей фестиваля «Balkhash STEAM Serpini» и вышла на республиканский уровень.

— Благодаря программе я расширила свой кругозор. Теперь хочу глубже изучать STEAM и создавать проекты, которые будут полезны стране, — говорит школьница.

Меняется и подход педагогов. По словам учителя информатики школы №12 Ерсұлтана Амантая, участие в программе помогло сделать занятия более практическими и вырасти профессионально.