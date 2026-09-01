Четыре новые школы открылись в Карагандинской области

В Карагандинской области 1 сентября распахнули двери сразу четыре новые школы, построенные по национальному проекту «Келешек мектептері».

Три из них заработали в Бухар-Жырауском районе — в сёлах Уштобе и Доскей, а также на станции Нура посёлка имени Габидена Мустафина.

В Караганде в микрорайоне «Жана аудан» («Таугуль») приняла первых учеников школа № 29 на 1200 мест.

В этом учебном году в 420 школах области за парты сядут более 176 тысяч детей.

Впервые школьный звонок прозвучал для 15 691 первоклассника, а учащихся выпускных классов — 9546.

Аким области Ермаганбет Булекпаев приехал в новую школу в село Уштобе и поздравил с Днём знаний детей и педагогов.

— 1 сентября — особенный день, открывающий дорогу к новым знаниям, возможностям и достижениям. Пусть новый учебный год принесёт учителям профессиональные успехи, творческое вдохновение и новые победы. Для первоклассников пусть школьная дорога станет увлекательным и счастливым путешествием. А старшеклассникам желаю ставить перед собой ясные цели и уверенно идти к их достижению, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Школа построена и оснащена по современным стандартам. Учебное заведение рассчитано на 300 мест. Для сельских детей созданы условия не только для учёбы, но и для занятий спортом и творчеством.

— У нас оснащены новые модифицированные кабинеты физики, химии, информатики и по другим предметам. Есть STEM-кабинет, где дети смогут заниматься робототехникой и исследовательскими проектами. Появился дополнительный спортзал. Будут разные творческие кружки и спортивные секции, — рассказал и.о. директора школы Еркебулан Макашев.

Открытию новой школы рады и родители.

— Мы ждали открытия этой школы. Очень рады, всё нравится. Сделали отдельные входы для младших и старших классов. Внутри красиво, оснащение современное. У меня трое детей, младшая дочь сегодня пошла в первый класс, — говорит жительница Уштобе Бибигуль Зейнулина.

К новому учебному году в области подготовили все 420 школ. Летом отремонтировали 217 организациях образования, в том числе 19 модернизировали и обновили полностью.

Школы также обеспечили всеми необходимыми учебными материалами. В этом году обновлены учебники для третьих классов по русскому и казахскому языкам, литературному чтению, математике, познанию мира и музыке.

Для семиклассников подготовлены новые учебники по всемирной истории.

Отдельное внимание уделяется безопасности.

Во всех школах установлены системы видеонаблюдения, тревожные кнопки и турникеты, обеспечена специальная охрана.