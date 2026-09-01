В Караганде открыли современный кабинет шахмат для детей

Первые ходы, шах и мат — в школе № 12 на станции Караганда-Сортировочная у младшеклассников появился собственный кабинет шахмат. Здесь дети будут не только учиться игре, но и тренировать логику, внимание, аналитическое мышление и умение самостоятельно принимать решения.

Класс оснастили шахматными досками и фигурами, учебниками и рабочими тетрадями.

А особым подарком для школы стала шахматная доска с автографами чемпионов Казахстана — её передала Казахстанская федерация шахмат.

Новый кабинет открылся по программе «Шахматы в образовании». В Казахстане её реализуют с 2023 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. В Карагандинской области она уже действует в 130 школах, а в новом учебном году к ней присоединились ещё 42.

— Вариативные часы «Основы шахмат» направлены не на подготовку профессиональных спортсменов. Главная задача — развивать мышление детей, логику, умение анализировать и самостоятельно принимать решения. Сегодня, в эпоху гаджетов и технологий, особенно важно научить ребёнка думать самостоятельно, — отметила представитель Казахстанской федерации шахмат Динара Оспанова.

Шахматы включены в расписание: занятия проходят раз в неделю. С детьми работают учителя начальных классов, прошедшие специальное обучение.

Для школы № 12 это уже второй год участия в программе. За это время её ученики успели заявить о себе на семинарах, конференциях и шахматных турнирах, заняв призовые места.

Фото Управления физической культуры и спорта Карагандинской области