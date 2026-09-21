В Карагандинской области продолжается модернизация сетей связи, усиливаются меры безопасности в местах массового отдыха и развивается придорожный сервис. Особенно это важно на популярных туристических направлениях.

— Этот туристический сезон прошёл значительно лучше прошлых лет. Несмотря на то что поток туристов в этом году был выше, жалоб на качество связи со стороны жителей и гостей стало заметно меньше. В первую очередь это результат уже проведённой модернизации сетей, — подчеркнул руководитель управления цифровых технологий Константин Ильницкий.

В Балхаше модернизированы базовые станции в Рабочем посёлке, промышленной и юго-восточной частях города, а также в прибрежных зонах. В квартале Шилиауз построена новая станция.

В Шубар-Тюбеке построена станция при въезде в посёлок. Совместно с Tele2 установлена ещё одна станция, которая после запуска обеспечит связью восточную часть населённого пункта. В Торангалыке готовы две новые станции, ещё две действующие модернизированы.

Работы ведутся не только в населённых пунктах, но и вдоль автодорог. В районе села Акбастау построена антенно-мачтовая станция. До конца октября Beeline планирует ввести её в эксплуатацию. В следующем году покрытие вдоль трассы в направлении Балхаша планируется расширить ещё на шести участках.

В Каркаралинске Tele2 установил базовую станцию на территории зоны отдыха «Каскад». Также модернизированы действующие станции возле зон отдыха «Шахтёр», «Жемчужина» и «Берлога».

В 2027 году планируется установить ещё одну базовую станцию в городе и построить три антенно-мачтовые станции, которые обеспечат связью пять зон отдыха.

Отдельное внимание уделяется туристической безопасности. В летний сезон на побережье Балхаша и территории Каркаралинского национального парка полиция работала в усиленном режиме. На Балхаше службу несли дополнительно 25 сотрудников туристической полиции и ещё 20 сотрудников Департамента полиции. В Каркаралинском районе были задействованы пять сотрудников туристической полиции.

Контроль становится более технологичным. На побережье Балхаша 33 камеры выведены в Центр оперативного управления, а в Каркаралинском районе введены в эксплуатацию 72 камеры. В Шубар-Тюбеке и Торангалыке круглосуточно работают два стационарных полицейских поста.

Для повышения безопасности дорожного движения усилен контроль на автодорогах республиканского значения, а также увеличено количество экипажей патрульной полиции на междугородних направлениях.

Развивается и придорожный сервис. Сегодня на республиканских трассах области работают 106 объектов придорожного сервиса. Всего на республиканских дорогах региона действует 55 площадок отдыха.