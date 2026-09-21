Карагандинские легкоатлеты завоевали 54 медали на чемпионате Казахстана

В Шымкенте прошёл чемпионат Республики Казахстан по лёгкой атлетике среди команд ДЮСШ и организаций по подготовке олимпийского резерва в возрастных категориях U16 и U18.

По итогам соревнований спортсмены Карагандинской области завоевали 54 медали.

В активе команды 14 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовые награды.

Высокий результат показала и команда областной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой. Спортсмены школы стали чемпионами Казахстана в общекомандном зачёте в возрастных категориях U16 и U18.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области