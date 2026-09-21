Караганду посетили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, а также делегация Керкирской митрополии из Греции. Визит связан с важным для православных верующих событием – в Казахстан прибыла с острова Керкиры десница святителя Спиридона Тримифунтского. Реликвия посетит 10 городов страны, а путь начинается с Караганды.

На встрече с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым обсуждались вопросы, касающиеся мира и согласия в обществе.

– Наши встречи стали доброй традицией. Для нас это возможность продолжить открытый и содержательный диалог, укрепить сложившиеся отношения и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Карагандинская область – регион, где представители различных этносов и конфессий на протяжении десятилетий живут в атмосфере мира и взаимного уважения. Сохранение межэтнического и межконфессионального согласия – общая задача государства, религиозных объединений и институтов гражданского общества, – отметил глава региона.

Митрополит Александр поблагодарил за открытый диалог и рассказал о значимости события.

Жители Карагандинской области в течение двух дней смогут поклониться православной святыне – деснице святителя Спиридона Тримифунтского. Свято-Троицкий Севастиановский собор (ул. Новая, 29) принимает реликвию 21 и 22 сентября.