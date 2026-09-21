В Караганде состоялось масштабное спортивное событие «Арманға жол — Qaragandy Half Marathon 2026». В забегах приняли участие около 2000 человек из разных регионов Казахстана, а также спортсмены и любители бега из Кыргызстана, Испании, Великобритании, России, Франции, Таиланда, Канады и Эквадора.

Были организованы специальные дистанции для детей, детей с инвалидностью и ветеранов скандинавской ходьбы.

Основные забеги прошли на дистанциях 5, 10 и 21,1 километра.

— Карагандинский марафон уже стал значимым спортивным событием для нашего региона. В этом году он объединил около 2000 участников: взрослых и детей, людей с особенностями здоровья. Самому юному участнику — 10 лет, самому взрослому — 79. Это яркий пример того, что бег действительно объединяет людей разных возрастов и возможностей. Сегодня марафон выходит далеко за пределы Казахстана — в нём участвуют представители восьми стран, и с каждым годом его география расширяется. Мы видим большой потенциал у этого проекта и намерены двигаться дальше: увеличивать количество участников, призовой фонд, приглашать известных спортсменов, — говорит руководитель физкультурно-массового отдела УФКиС Карагандинской области Ринат Тлеубеков.

По итогам соревнований определили победителей и призёров среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях. Все участники, успешно преодолевшие дистанцию и достигшие финиша, получили памятные медали.

Показавших лучшие результаты наградили дипломами и денежными сертификатами.

Марафон в Караганде проводится уже в седьмой раз. Он объединил любителей спорта разных возрастов и стал настоящим спортивным праздником для жителей и гостей города.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области