Более 400 тысяч туристов посетили Карагандинскую область

Свыше 400 тысяч туристов отдохнули в Карагандинской области этим летом. Каждый второй выбрал Балхашскую курортную зону. В регионе улучшается инфраструктура, открываются новые объекты и растёт инвестиционная активность.

Итоги летнего сезона и планы по развитию отрасли обсудили на аппаратном совещании в акимате области.

Одним из факторов роста турпотока стала транспортная доступность Балхаша. Около 16 тысяч человек воспользовались авиарейсами из Алматы и Астаны. Ещё более 13 тысяч пассажиров перевезли дополнительные шесть вагонов поезда Караганда — Балхаш.

На популярных туристических локациях усилили меры безопасности и улучшили условия для отдыхающих.

В Торангалыке открылась новая спасательная станция, определены места для маломерных судов, акватории оборудованы буйками.

В этом году в Балхаше открылись две новые зоны отдыха, ещё четыре готовятся к запуску.

Продолжается модернизация городской инфраструктуры и благоустройство побережья, реализуются проекты по водоснабжению.

Растёт и интерес бизнеса к Балхашу. С начала года здесь открылись новые объекты, в том числе круглогодичный отель Premium Villa Balkhash на территории индустриальной зоны туристского направления. В планах — развитие проекта Winter Balkhash, который также предполагает создание круглогодичной модели туризма.

— Особенно важно, что бизнес начинает заходить не только в традиционные форматы небольших баз отдыха, но и в круглогодичные проекты. С начала года открылись 14 новых объектов, — рассказала руководитель управления туризма Ирина Любарская.

Развитие туризма в регионе не ограничивается Балхашем. Одним из перспективных направлений становится Каркаралинский район.

В рекреационной зоне «Бугылы» создаётся необходимая инфраструктура. Параллельно в Каркаралинском районе продолжается развитие экологического туризма и туристических маршрутов.

Сегодня в Каркаралинском государственном национальном природном парке действуют четыре маршрута общей протяжённостью более 70 километров — пешие, конные и комбинированные. Ещё два находятся в разработке.

Интерес инвесторов к этому направлению также растёт. За восемь месяцев инвестиции в туризм области увеличились почти в пять раз. Инвесторам предоставлено 19 земельных участков, в том числе для развития туризма в Каркаралинском государственном национальном природном парке.

При этом туристический потенциал региона гораздо шире двух основных направлений. Развивать туристическую инфраструктуру планируют также в Бухар-Жырауском, Абайском, Актогайском, Нуринском, Осакаровском районах и Приозёрске.

Перспективными направлениями остаются экологический, оздоровительный, гастрономический, этнокультурный и событийный туризм. Одним из заметных событий летнего сезона стал Balkhash Tour Fest, который собрал 75 тысяч гостей и вошёл в республиканский календарь туристских мероприятий. Летом на площадке также проходили концерты, спортивные соревнования и выставки.

Для удобства путешественников в регионе развивается система туристической навигации и информирования. Инфоцентры работают в аэропорту Сары-Арка, на железнодорожном вокзале Караганды и в аэропорту Балхаша. Планируется открыть дополнительные.

Всего разработано и утверждено 115 туристических маршрутов. Также подготовлен тургид с информацией об инвестиционных площадках и возможностях реализации проектов в сфере туризма.

Теперь регион готовится к зимнему туристическому сезону и следующему лету. Глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил уже сейчас заняться основными инфраструктурными и организационными вопросами.

— Нужно уделить особое внимание подготовке к следующему туристическому сезону. В первую очередь это безопасность туристов, развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры, качество связи и придорожного сервиса, состояние пляжей и зон отдыха, а также вопросы санитарного обеспечения, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.