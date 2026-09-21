В Караганде строят Дворец школьников

В Майкудуке продолжается строительство нового Дворца школьников. Современный центр дополнительного образования сможет принимать до 900 детей.

На строительной площадке сейчас устанавливают панели основного блока здания. На металлические конструкции наносят огнеупорный состав. В работах задействовано 80 человек.

Проект предусматривает два блока. В первом разместятся кабинеты для кружковой и творческой деятельности. Здесь дети смогут заниматься хореографией, музыкой, изобразительным искусством, робототехникой, STEM-направлениями, программированием, дизайном и современными цифровыми технологиями.

Второй блок будет включать универсальный спортивный зал, рассчитанный на проведение тренировок и соревнований.

Центр станет частью развивающейся социальной инфраструктуры Майкудука и новой территории между Майкудуком и Юго-Востоком Караганды. После завершения строительства у школьников появится дополнительная площадка для занятий творчеством, спортом, техническими и цифровыми направлениями.

Адрес будущего Дворца школьников: г. Караганда, ул. Магнитогорская, уч. 54/7.