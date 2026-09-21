Компания Saran Machinery подписала меморандумы с десятью колледжами Карагандинской области и приступила к подготовке специалистов для машиностроительного производства в Сарани. На предприятии будут выпускать самосвалы и другую тяжёлую коммерческую технику под брендами Howo и SITRAK. Будущих квалифицированных рабочих намерены готовить через дуальное обучение, практику, стажировки и знакомство с реальным производством.

Компания формирует кадровый резерв одновременно с созданием производственной инфраструктуры, чтобы специалисты приходили на рабочие места уже с пониманием современных технологий, оборудования и требований к качеству.

Среди партнёров Saran Machinery — колледжи Караганды, Сарани и Шахтинска, готовящие специалистов для машиностроения, транспорта и промышленности. В рамках соглашений предприятие планирует привлекать своих специалистов к обучению студентов, организовывать производственную практику и вместе с колледжами совершенствовать образовательные программы.

Потребность в кадрах у производства широкая, поэтому в компании делают ставку на практическую подготовку ещё во время обучения.

Перед подписанием соглашений руководители колледжей посетили производственную площадку Saran Machinery, ознакомились с оборудованием и условиями труда и обсудили компетенции, которые понадобятся будущим сотрудникам.

Saran Machinery занимается не только подготовкой будущих работников, но и повышением квалификации действующего персонала.

Для Сарани такой подход особенно актуален. В последние годы индустриальная зона города стала площадкой для крупных промышленных проектов, где уже работают девять заводов, пять проектов на стадии реализации.