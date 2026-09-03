Караганда открывает новый музыкальный сезон

В сентябре в Караганде стартуют сразу несколько концертных сезонов. Первым публику ждёт симфоническая музыка — 5 сентября Академический симфонический оркестр имени Еркегали Рахмадиева откроет свой 44-й сезон.

Концерт начнётся в 17:00 в зале «Шалқыма». За дирижёрским пультом — Айдар Торыбаев, приглашённый солист — лауреат международных конкурсов, пианист Нурсултан Омаргазин из Астаны.

В программе — «Рапсодия на тему Паганини» Сергея Рахманинова и четвёртая симфония Петра Чайковского.

12 сентября любителей музыки симфонический оркестр приглашает в «Шалкыму» на второй концерт нового сезона. Под управлением Айдара Торыбаева прозвучат первый фортепианный концерт Петра Чайковского и шестая симфония «Пасторальная» Людвига ван Бетховена. Солист — лауреат международных конкурсов, пианист Амир Кырыкбай (Астана). Начало концерта: 17:00.

А 23 сентября эстафету примет Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета. В 18:30 в «Шалқыме» состоится открытие его 29-го концертного сезона. За дирижёрским пультом — Абуғалиcын Шоканбаев. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов и фестивалей Айдос Иманжаппаров, Рысты Рахымжан и Бердәулет Тұрсынбай.