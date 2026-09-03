Фестиваль ко Дню языков народа Казахстана пройдёт в Центральном парке Караганды

Музыка, национальная кухня, игры, ярмарка и казахский язык в непринуждённой атмосфере — 5 сентября в Центральном парке Караганды состоится фестиваль «Тіл-FEST – 2026», посвящённый Дню языков народа Казахстана.

Начнётся мероприятие в 10:00. Приглашают взрослых и детей, чтобы интересно и познавательно провести выходной и больше узнать о казахском языке и культуре. Будут концертное шоу, интерактивные площадки, игры, квизы, семейные конкурсы. Самые активные участники получат призы и подарки.

Одной из площадок станет «Қазақша сөйлейік!» Talk&Play. Здесь можно будет попрактиковать казахский язык через игры и задания, пообщаться с другими участниками и попробовать использовать новые слова в обычных ситуациях — без формальностей и учебной атмосферы.

Любителей национальной кухни ждёт выставка традиционных блюд. На ярмарке «Qazaq Brand Market» представят отечественные товары и казахстанские бренды.