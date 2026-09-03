В Бухар-Жырауском районе обновили три сельских клуба

В Бухар-Жырауском районе отремонтировали три дома культуры — в посёлке Кушокы, сёлах Торткөл и Акбель. Теперь здесь снова проходят концерты, работают кружки и творческие коллективы, а жители могут проводить свободное время в обновлённых помещениях.

Дом культуры Кушокы построили в 1970 году. Сегодня он остаётся главным местом для творчества и досуга более трёх тысяч жителей посёлка. Здесь занимаются вокалисты из кружков «Әуен» и «Улыбка», танцевальные и другие творческие коллективы.

Ремонт здания проводили поэтапно. Сначала обновили зрительный и танцевальный залы, полностью заменили электропроводку и кровлю. В этом году привели в порядок спортивный зал, фойе, коридоры и санитарные комнаты, частично заменили систему отопления.

В клубе села Торткөл занимаются любители домбры, танца, вокала и декоративно-прикладного творчества. Здесь обновили фойе, гардероб и зрительный зал, отремонтировали сцену, заменили электропроводку и часть системы отопления. Кроме того, впервые появился внутренний санузел.

В клубе села Акбель отремонтировали зрительный зал и фойе, полностью заменили электропроводку, установили подвесной потолок и частично обновили отопление. Годом ранее заменили кровлю.

— Ремонт трёх учреждений завершён, и сегодня они снова принимают жителей. Здесь работают кружки и творческие коллективы, проходят концерты и другие мероприятия. Наша задача — создавать комфортные условия, чтобы дети, молодёжь и взрослые могли заниматься творчеством, общаться и интересно проводить свободное время, — говорит руководитель отдела культуры и языков Бухар-Жырауского района Мейірлан Қали.

Всего в районе работают 202 клубных формирования, в том числе 123 кружка художественной самодеятельности. Их посещают почти 1,5 тысячи человек. Среди известных коллективов — народный хор ветеранов «Дәурен-ай», фольклорный ансамбль «Ботақара баурайында», хореографический ансамбль «Эдельвейс» и оркестр казахских народных инструментов села Доскей.

Ежегодно учреждения культуры проводят более трёх тысяч мероприятий, которые посещают около 140 тысяч человек.

В районе продолжат обновление культурной инфраструктуры. Рассматривается возможность строительства нового объекта культуры в селе Петровка.