В Карагандинской области стартовал второй поток Школы аналитики

В Карагандинской области начал работу второй поток «Талдау мектебі. Қарағанды» (Школы аналитики). В течение восьми недель молодые специалисты, исследователи, представители общественного сектора и активная молодёжь будут изучать ключевые вопросы развития региона и искать для них практические решения.

Главный инструмент участников — данные. Они будут учиться не просто находить проблему, а разбираться в её причинах, анализировать информацию и на этой основе предлагать конкретные решения.

Первые занятия уже состоялись. С участниками встретились аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, общественный деятель Маулен Ашимбаев, а также экономист и аналитик Айдархан Кусаинов.

Идея Школы появилась в 2022 году по инициативе молодых аналитиков. Проект получил поддержку Маулена Ашимбаева, который на тот момент занимал пост председателя Сената. Сегодня программа успешно развивается.

— Поздравляю слушателей второго потока с началом обучения. Школа аналитики — это возможность повысить профессиональный уровень, развить аналитические компетенции и сформировать новые профессиональные связи. Для нас особенно важно развитие регионального формата проекта. В программе Карагандинской школы — экономика, АПК, экологическая устойчивость, инклюзия, развитие моногородов и сельских территорий. Видим большой интерес к проекту и среди участников — много перспективных специалистов и молодых профессионалов. Уверен, школа станет важной площадкой для профессионального роста и обмена опытом, — отметил Маулен Ашимбаев.

Второй поток проходит под темой «Стратегия действий: Data-Driven подход к развитию Карагандинской области и эффективные решения». Восемь недель участники будут работать с конкретными направлениями: развитием моногородов, экологической устойчивостью, созданием безбарьерной среды и концепцией Smart-региона.

В программе — лекции, встречи с экспертами, практические задания, дискуссии и командная работа. Особый акцент сделан на практике: от анализа данных и выявления проблем до подготовки собственных предложений.

По словам акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, первый поток показал, что проект может стать частью региональной экспертной среды.

— Когда в прошлом году в Карагандинской области был запущен первый региональный набор Школы аналитики, мы поставили перед собой важную цель — сформировать новое поколение экспертов в регионе и направить их знания на решение конкретных государственных задач. Этот опыт показал, что школа выходит за рамки образовательного проекта и становится площадкой для формирования экспертного и кадрового потенциала. Наша долгосрочная цель — создать в области сильное профессиональное сообщество с развитой экспертной культурой, которое мыслит на основе данных, умеет обосновывать свои предложения и ответственно относится к развитию региона, — сказал глава области.

Для участников важно, чтобы результаты этой работы не оставались только в рамках учебной программы. Они смогут представить свои аналитические подходы и предложения по актуальным вопросам развития области.

— Я хочу получить что-то полезное для себя и поделиться своим практическим опытом. Моё направление — инклюзия и создание безбарьерной среды. Но мне интересно послушать и другие направления, потому что важно не только говорить о том, что знаешь сам, но и обмениваться опытом. Хочется смотреть на знакомые вопросы не только с практической, но и с аналитической точки зрения. Возможно, именно через аналитику мы сможем найти решения, которые помогут улучшить наш регион, — говорит слушатель второго потока Гаухар Акижанова.

Первый набор уже дал конкретные результаты: 21 выпускник вошёл в состав консультативно-совещательных органов Карагандинской области.

Исследования, подготовленные участниками, также используются при подготовке Караганды к статусу Молодёжной столицы СНГ 2028 года.