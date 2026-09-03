Более 1200 жителей Карагандинской области призовут в армию

В Казахстане осенняя призывная кампания началась 1 сентября и продлится до 31 декабря. Из Карагандинской области планируют набрать в армию более 1200 молодых людей.

О том, как проходит призыв и что изменилось в последние годы, рассказали представители Департамента по делам обороны Карагандинской области на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

На службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, не имеющих отсрочки или освобождения. Призывники могут быть направлены в Вооружённые силы, МВД, МЧС, Пограничную службу КНБ и Службу государственной охраны.

Перед отправкой каждый проходит медицинскую комиссию. Также с осени 2025 года применяется психологическое тестирование «PSY-Риск».

— Методика направлена на раннее выявление признаков психоэмоциональной нестабильности и суицидальной предрасположенности. Это позволяет повысить безопасность личного состава и способствует формированию здорового морально-психологического климата в воинских частях, — пояснил начальник управления призыва и вневойсковой работы Департамента по делам обороны Карагандинской области Дмитрий Буксман.

О явке призывников уведомляют повесткой, SMS или через личный кабинет на портале электронного правительства. Закон также предусматривает отсрочку по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для продолжения образования и в других случаях.

Во время службы военнослужащие находятся на полном гособеспечении. После возвращения домой для них предусмотрены кредитные каникулы, возможность поступить в отечественные вузы без ЕНТ, получить рабочую специальность и помощь с трудоустройством.