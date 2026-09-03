В Шахтинске лучший двор получит денежную награду

В Шахтинске выберут лучший двор. Конкурс уже стартовал, заявки поступают. Итоги подведут в сентябре и наградят победителей. Инициатива помогает сделать городские территории чище, зеленее и комфортнее и поддерживает цели национальной программы «Таза Қазақстан».

Участниками могут стать жители многоквартирных домов, инициативные группы, председатели ОСИ и представители НСУ.

Комиссия оценит чистоту и санитарное состояние территории, активность жителей, состояние детских и спортивных площадок, озеленение и внешний вид.

Заявки рассмотрят и проведут выезды на места с 8 по 15 сентября. Итоги объявят до 18 сентября.

Призовой фонд – 500 тыс. теңге. Денежный приз могут отдать одному победителю или разделить между несколькими призёрами.