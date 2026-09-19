Будущий экопарк Караганды пополнился 500 деревьями

В Караганде продолжают создавать экопарк площадью более 200 гектаров. Сегодня, во Всемирный день чистоты, здесь высадили ещё 500 саженцев в рамках экологической программы «Таза Қазақстан».

В акции приняли участие студенты, волонтёры,

участники и выпускники «Талдау мектебі» — «Школы аналитики».

— Мы пригласили неравнодушных жителей города, студентов и волонтёров принять участие в экологической акции. Такие инициативы объединяют людей и помогают сделать наш город зеленее и комфортнее, — считает заместитель директора Молодёжного ресурсного центра Карагандинской области Ардана Марзанова. — Акция проходит не только в Караганде, но и в других городах и районах области.

К посадке присоединились аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и общественный деятель Маулен Ашимбаев.

— «Таза Қазақстан» — это очень важная инициатива нашего Президента. Через пять лет мы приедем сюда, и здесь будет целый лес. И будем с гордостью говорить, что тоже стояли у истоков создания этого парка, — отметил Маулен Ашимбаев.

Для студента колледжа IT-бизнеса Максима Федкевича участие в акции стало первым опытом посадки деревьев.

— Это первое дерево, которое я посадил своими руками. Для меня это особенно важно, потому что сегодня мы делаем вклад не только в благоустройство города, но и в его будущее. Считаю, что молодёжь должна активно участвовать в таких инициативах, ведь именно нам предстоит здесь жить и развивать наш город. Уверен, что со временем парк станет зелёным и уютным местом для прогулок горожан, — говорит Максим Федкевич.

Создание экопарка началось в мае этого года.

Тогда на его территории высадили четыре тысячи деревьев — дубы, яблони, сосны и карагачи.

Здесь же заложили символический камень с надписью «Таза Қазақстан».

Сегодня почти все высаженные деревья прижились.

Для их полива установили систему капельного орошения. Работы по созданию экопарка продолжаются.