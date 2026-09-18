В Карагандинской области молодёжи показали цену правовых ошибок

Пятнадцать тысяч студентов Карагандинской области приняли участие в форуме «Жастар – Заң мен тәртіптің тірегі». Им показали реальные истории сверстников, чьи попытки заработать на наркотиках, интернет-мошенничестве и дропперстве закончились уголовными делами. За последние пять лет в Казахстане 800 человек в возрасте до 21 года были осуждены по таким преступлениям.

Одна из главных тем форума — ответственность за собственные решения. Также студентам рассказали о правовой грамотности, предупреждении наркопреступлений, мошенничества и киберпреступлений.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул важность формирования правового сознания молодёжи.

— Сегодня на формирование взглядов и поведения молодёжи всё больше влияет цифровая среда, прежде всего социальные сети. Особенно восприимчивы к этому подростки: стремление быстро заработать порой приводит их к серьёзным ошибкам и даже преступлениям. Поэтому, как отмечает Глава государства, наша задача – говорить с молодым поколением об ответственности, порядочности и уважении к закону на понятном ему языке и в современных форматах, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

О том, что преступность всё активнее перемещается в интернет, говорил и прокурор области Мурат Тлеубердиев. По его словам, правоохранительным органам приходится осваивать новые методы борьбы с такими преступлениями, а молодые специалисты могут привнести в эту работу свежие идеи.

— Криминальная среда воспользовалась достижениями научно-технического прогресса. Такие преступления, как мошенничество, продажа наркотиков, ушли в интернет-пространство. Правоохранительные органы перестраивают свою работу, разрабатывают новые методики раскрытия преступлений. Колоссальное значение в этом деле имеют свежий взгляд и новаторский подход. Яркое творческое мышление, живость ума, выработка новых решений – это то, чем обладают именно молодые люди. Поэтому на вас возлагаются большие надежды, — сказал Мурат Тлеубердиев.

При этом на форуме говорили не только о запретах и наказании. Студентам представили проекты Next Urpaq, Jas Fund и «Өзіңнен баста», которые помогают молодым людям развивать навыки, искать работу и реализовывать собственные инициативы.

— Такие форумы нужны, потому что они создают прямой диалог между молодёжью и представителями власти. Нам важно не только слышать друг друга, но и понимать, что мнение молодых людей действительно имеет значение. Мы следующее поколение, которому предстоит развивать нашу страну, и уже сегодня должны учиться принимать ответственные решения. Особенно важно говорить с молодёжью о законе, дисциплине и ответственности. Законы работают в полной мере тогда, когда мы сами их уважаем и соблюдаем, — считает Шапағат Құрманғазықызы, студентка Карагандинского медицинского университета.

В рамках форума состоялось открытие на юридическом факультете Карагандинского национального университета аудитории будущего прокурора.

Здесь будут проходить занятия по дисциплине «Прокурорский надзор» с участием действующих сотрудников прокуратуры.

Форум прошёл в открытом и интерактивном формате. Студенты участвовали в играх, открытых диалогах и панельных дискуссиях, где могли задавать вопросы экспертам, обсуждать реальные ситуации и предлагать свои решения.

На форуме благодарственными письмами акима и прокурора области отметили молодых людей за активное участие в общественной жизни, гражданскую позицию, уважение к принципам закона и порядка.

Также благодарности получили родители — за достойное воспитание своих детей и вклад в формирование ответственных граждан страны.

Мероприятие проведено в рамках продвижения концепции «Закон и порядок» и направлено на повышение правовой культуры молодёжи, профилактику правонарушений и формирование ответственного отношения к принимаемым решениям.