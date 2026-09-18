В Караганде запустят новый автобусный маршрут

С 22 сентября в Караганде начнёт курсировать новый маршрут №22. Автобусы будут отправляться от 14-го микрорайона и следовать по улице Кузембаева, далее по Магнитогорской и Карла Маркса до ТРЦ Global City.

На маршруте планируется задействовать четыре автобуса. Интервал движения составит 18–20 минут.

Этот маршрут просили запустить жители 14-го микрорайона. Он пока будет работать в тестовом режиме. Специалисты изучат пассажиропоток и востребованность маршрута. По результатам мониторинга в схему движения и расписание могут быть внесены соответствующие корректировки.