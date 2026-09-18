Караганда обновляет городскую инфраструктуру

В Караганде продолжается масштабное обновление городской инфраструктуры. Один из главных проектов — реконструкция тепломагистрали М-2. Она более полувека обеспечивает теплом центральную часть города. Диаметр труб увеличат с 500 до 800 мм. Это повысит пропускную способность сети и создаст резерв для подключения новых объектов.

Обновляют и тепломагистраль М-3 — от Голубых Прудов до путепровода на улице Карла Маркса. Здесь заменят все четыре нитки трубопровода, одну из них увеличат в диаметре. Часть сети переведут с надземной прокладки на подземную.

Продолжается реконструкция тепломагистрали первой очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП. Основной объём работ здесь уже выполнен.

Большие работы идут и на объектах электросетевой инфраструктуры. Новые и реконструированные линии появляются в районе Әлихана Бөкейхана, на Узенке и ЖБИ, на Юго-Востоке и в Новом Майкудуке. Также меняют опоры и модернизируются трансформаторные подстанции.

В этом году «Қарағанды Су» проводит реконструкцию на 28 объектах. Всего планируется обновить около 36,7 км сетей.

Главная задача — заменить наиболее изношенные участки, снизить количество аварий и потери воды.

Продолжается и газификация города. Уже завершены работы на пяти пусковых комплексах, а газовые сети подведены более чем к 10 тысячам индивидуальных домов.

Сейчас строительство идёт в микрорайонах «Кунгей» и «Таугуль», а также на седьмом пусковом комплексе первой очереди.

Меняется не только коммунальная инфраструктура. Продолжается строительство дороги, которая соединит Юго-Восток и Майкудук с выходом на Восточный обход. Также дороги строятся на Приканальной и продолжение Университетской с выходом на улицу Гапеева.

Кроме того, обновляются межквартальные улицы, проводится реконструкция и средний ремонт городских дорог.