В Карагандинской области звание почётного гражданина будут присваивать по-новому

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В Карагандинской области изменили правила присвоения звания почётного гражданина. Новшества коснулись порядка и требований к кандидатам. Если раньше лауреатов выбирали ежегодно, то теперь раз в два года обладателями звания могут стать до 10 человек.

Новые правила утвердили депутаты областного маслихата на очередной, ХХХVII сессии.

Звание «Почётный гражданин Карагандинской области (города, района)» – это признание заслуг, оценка труда и общественной деятельности. Ходатайство должно быть коллективным – самостоятельное выдвижение исключается. Местные акимы вправе предложить свои кандидатуры, но только за помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций и катастроф.

Звание почётного могут получить как граждане Казахстана, так и иностранцы, трудившиеся в регионе не менее 10 лет. Присваивается оно за следующие заслуги:

1) за мужество, проявленное при исполнении профессионального или гражданского долга, а также внёсшим вклад в работу по укреплению законности и правопорядка;

2) государственным, политическим и общественным деятелям за эффективную деятельность в сфере местного государственного управления и самоуправления, а также за вклад в социально-экономическое развитие региона;

3) за достижения в общественной деятельности и благотворительность;

4) за вклад в развитие спорта, культуры, науки, образования, здравоохранения, строительства, предпринимательства, бизнеса и сельского хозяйства;

5) за вклад в укрепление межэтнических отношений и согласия, дружбы и сотрудничества.

Правилами определено, в каком случае звание может быть присвоено посмертно – за мужество, отвагу и героизм при защите интересов страны или спасении жизней.

В юбилейные для области, города или района даты почётных граждан могут выбрать дополнительно – до пяти человек.