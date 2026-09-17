Карагандинская область делает ставку на три отрасли: металлургию, алюминий и АПК

Карагандинская область делает ставку на три направления, которые должны обеспечить дальнейший рост экономики региона: металлургию, алюминиевую промышленность и агропромышленный комплекс. За восемь месяцев этого года промышленное производство в области выросло на 4,7% и превысило 3,7 трлн теңге. При этом регион постепенно увеличивает выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и развивает новые производства.

Об этом сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на сессии областного маслихата, отчитываясь о социально-экономическом развитии региона.

— За 8 месяцев этого года экономический рост области сохранился. Но наша главная задача — формирование роста на качественном и стабильном уровне. Для этого мы должны решить три задачи: развитие новой промышленности и привлечение инвестиций, обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни людей, — отметил аким области.

Он рассказал о проектах на СЭЗ «Сарыарка» и индустриальной зоне Saran. На этих площадках работают новые предприятия по производству грузовых автомобилей, прямошовных труб, изоляционных материалов, клинкерной плитки, а также добыче и обогащению меди.

Ермаганбет Булекпаев назвал четыре крупнейших проекта, которые в будущем увеличат мощь индустрии. Это новый медеплавильный завод в Балхаше, горно-обогатительный комплекс по производству медного и молибденового концентратов в Актогайском районе, в Шетском районе — горно-металлургический комплекс полного цикла: от добычи и обогащения руды до получения продукции высокого передела.

Кроме того, Qarmet реализует инвестиционную программу на 1,6 трлн теңге, включая строительство новых коксовых батарей, литейно-прокатного комплекса, сортопрокатного стана.

— Рассматриваем их не только как отдельные инвестиционные проекты. Их реализация в дальнейшем создаст значительный мультипликативный эффект для всей экономики области — сформирует дополнительный спрос на услуги, логистику, ремонт, сервис, строительство, производство и другие смежные направления. Наш ориентир — индустриальный скачок. И уже сегодня мы формируем фундамент для этого роста, чтобы реализация крупных проектов стала драйвером развития не отдельных предприятий, а всей экономики региона, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона рассказал о результатах работы по всем другим направлениям. Продолжается модернизация коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Особое внимание и социальной сфере, на содержание и развитие которой направляется почти половина бюджета области.