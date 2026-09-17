В Карагандинской области обсудили, как снизить коррупционные риски

В Карагандинской области обсудили, какие меры помогут эффективнее предупреждать коррупцию и устранять возможные риски. Заседание региональной комиссии прошло под председательством акима области Ермаганбета Булекпаева.

В нём приняли участие глава Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Карагандинской области Жандос Сарсен, руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимы городов и районов.

Одной из главных тем стала работа с населением. Участники обсудили, как реализуется государственный социальный заказ антикоррупционной направленности. Речь идёт о проектах, которые помогают повышать правовую грамотность, формировать неприятие коррупции и вовлекать молодёжь и другие социальные группы в профилактическую работу.

Отдельно остановились на госзакупках. Здесь важно не только соблюдать требования закона, но и вовремя замечать проблемные моменты. Руководитель управления государственных закупок области рассказал о том, какие меры принимаются по итогам антикоррупционного мониторинга.

О результатах внешних анализов коррупционных рисков говорил руководитель областного департамента Агентства РК по делам государственной службы Жандос Сарсен. Он также разъяснил последние изменения в антикоррупционном законодательстве и правилах проведения анализа коррупционных рисков.

— Важно не просто выявить коррупционный риск, а понять, почему он возник, устранить его причину и сделать так, чтобы такая ситуация не повторилась. Профилактика начинается с ежедневного соблюдения закона, служебной этики и установленных ограничений. От поведения каждого государственного служащего зависит доверие граждан к госслужбе, — отметил Жандос Сарсен.

На заседании также обсудили профилактику коррупции и реализацию проекта ТБН-4 (типовое базовое направление «Предупреждение и противодействие коррупции»).

По итогам встречи ответственным ведомствам поручено продолжить работу по устранению выявленных рисков и выполнить рекомендации, подготовленные по результатам антикоррупционного мониторинга.