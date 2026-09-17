В 2026 году в Карагандинской области планируется создать 18 новых пожарных постов и провести реновацию 14 действующих. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся на четырёх объектах.

Вопросы развития добровольных противопожарных формирований «Ауыл құтқарушылары» и усиления пожарной защиты сельских населённых пунктов обсудили министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов и аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей встречи.

После ввода новых объектов в эксплуатацию дополнительной пожарной защитой будут обеспечены ещё 32 населённых пункта, где проживают более 14 тысяч человек.