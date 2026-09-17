В Актобе проходят V летние игры сельских подростков — масштабные республиканские соревнования, объединившие около 2500 юных спортсменов из 17 областей Казахстана. Честь Карагандинской области на соревнованиях защищают 118 спортсменов.

Они принимают участие в следующих дисциплинах: асық ату, бес асық, баскетбол 3×3, волейбол, греко-римская борьба, дзюдо, вольная борьба, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, настольный теннис, футзал.

При поддержке Управления физической культуры и спорта Карагандинской области участники обеспечены командировочными, а также единой спортивной формой для участия в открытии Игр.

Соревнования проходят с 16 по 23 сентября.

Летние игры сельских подростков – важная площадка для развития массового спорта, повышения мастерства и выявления перспективных юных атлетов в регионах. Для участников это возможность проявить себя на республиканском уровне, проверить свои силы в соревнованиях со сверстниками из других областей и получить спортивный опыт.

Соревнования организованы по инициативе Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.