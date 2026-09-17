В Карагандинской области реализуют 108 проектов по модернизации инженерных сетей

В Карагандинской области в этом году реализуют 108 проектов по модернизации инженерной инфраструктуры. Планируется реконструировать и построить 438 км коммунальных сетей.

Основной объём придётся на системы водоснабжения и водоотведения — 237,3 км. Ещё 149,6 км составят сети электроснабжения и 51,3 км — теплоснабжения.

Проекты реализуются сразу по нескольким направлениям. 14 объектов вошли в Национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов, 33 проекта финансируются из бюджета, ещё 61 реализуется в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

Работы охватывают не только коммунальные сети, но и объекты энергетики. В регионе ремонтируют котлы, турбины и другое оборудование. На ТЭЦ-2 Qarmet уже введён новый котёл, на ГРЭС «Топар» заменена турбина.

Создаются и новые энергетические мощности. В Караганде продолжается строительство энергоблока ТЭЦ-3, на Балхашской ТЭЦ — нового котла. Завершить оба проекта планируют в 2028 году.

Модернизация коммунальной инфраструктуры идёт в Караганде, Темиртау, Шахтинске, Абае, Сарани и районах области. Речь идёт не только о текущем ремонте, но и о реконструкции наиболее изношенных участков сетей.

— Сегодня особое внимание уделяется подготовке к предстоящему отопительному сезону. Основные работы идут по графику. Наша задача — обеспечить надёжную работу всех систем жизнеобеспечения в зимний период, — отметил первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов.

По его словам, обновление инфраструктуры будет продолжено и в следующем году. Задача региона — последовательно увеличивать объём реконструкции и снижать износ коммунальных сетей.

— Невозможно говорить о развитии региона, привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест без надёжной работы коммунальной инфраструктуры. Поэтому сегодня мы не только ремонтируем сети, но и создаём фундамент для будущего развития Карагандинской области, — подчеркнул Азамат Тайжанов.