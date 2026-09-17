В Караганде строят новый жилой район

В Караганде, между Юго-Востоком и Голубыми Прудами, формируется новый городской район. Наряду с жилой застройкой здесь развивается социальная, спортивная и транспортная инфраструктура, а также создаётся экопарк площадью около 200 гектаров.

На территории уже построено 26 многоэтажных домов. В перспективе здесь планируется до 55 жилых комплексов, которые обеспечат более 7 тысяч новых квартир.

Предусмотрено строительство пяти школ, семи детских садов и больничного комплекса.

Отдельное направление — спортивная инфраструктура. Спорткластер займёт 74 гектара. Здесь предусмотрено девять объектов. Уже начато строительство Академии футбола «Шахтёр». Строит её Freedom Holding Corp в рамках меморандума с акиматом Карагандинской области.

Здесь же будет стадион, соответствующий требованиям четвёртой категории УЕФА.

Также в кластер войдут универсальная спортивная арена для более чем десяти олимпийских дисциплин, легкоатлетический манеж и ледовая арена с 400-метровой дорожкой, двумя хоккейными кортами и тремя игровыми залами.

Здесь же разместятся спортивная школа, интернат и колледж. Одновременно обучаться, тренироваться и проживать в кластере смогут более 500 спортсменов.

Отдельная часть проекта — зелёная зона.

На территории около 200 гектаров создаётся экопарк. Для сравнения: площадь Центрального парка Караганды составляет около 50 гектаров.

Сейчас здесь уже высажено порядка 4 тысяч деревьев, для их полива оборудована система капельного орошения. Озеленение продолжится.

— Особое значение для нового района имеет сочетание жилой застройки с большой зелёной зоной. Территория станет полноценным экологическим пространством в течение ближайших трёх-пяти лет, — отметил аким Караганды Мейрам Кожухов.

Меняется и транспортная инфраструктура. Начато строительство новой четырёхполосной магистрали протяжённостью около 6 километров, которая соединит Юго-Восток и Майкудук. Дорога будет оборудована освещением, тротуарами, парковочными пространствами и велодорожками.

Новая магистраль создаст дополнительную связь между двумя крупными жилыми районами. В Майкудуке проживает около 176 тысяч человек, на Юго-Востоке — почти 120 тысяч.

— Новая магистраль станет дополнительной связью между двумя районами и даст большой импульс для развития прилегающей территории, — сказал Мейрам Кожухов.

Развивается и система дополнительного образования. В Майкудуке строится Дворец школьников из двух корпусов. В одном разместятся кружки технической направленности, включая робототехнику, во втором — спортивные секции.

Ещё одно новое общественное пространство появилось на Юго-Востоке, в районе улицы Байкена Ашимова. Его площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Здесь установили освещение, обустроили ливневую систему и уложили асфальт. Первым крупным мероприятием на площадке стало празднование Дня шахтёра, которое посетили около 250 тысяч человек. В дальнейшем пространство планируется использовать не только для массовых мероприятий. Жители смогут кататься здесь на велосипедах, роликах и самокатах, а зимой будет заливаться каток.