В Карагандинской области сельхозярмарки начнутся 3 октября

Жители Карагандинской области смогут запастить продуктами напрямую от фермеров по ценам ниже рыночных. Традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки в Караганде стартуют 3 октября.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства, в этом сезоне в областных ярмарках примут участие более 90 сельхозпроизводителей из семи районов, а также перерабатывающие предприятия региона. Покупателям предложат продукцию по ценам на 10–15% ниже средних рыночных.

На первую ярмарку в Караганду планируют доставить более 450 тонн продукции: 52 тонны мяса, 240 тонн картофеля, 110 тонн овощей, 16 тонн молочной и 9 тонн рыбной продукции. Также в продаже будет около 170 тысяч куриных яиц и 20 тонн других продуктов.

Следующие ярмарки в Караганде запланированы на 10, 17 и 31 октября. А 7 ноября они пройдут в других городах – Темиртау, Шахтинске, Сарани, Балхаше и Приозёрске.