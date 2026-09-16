В Карагандинской области наградили победителей и призёров Всемирных игр кочевников

Карагандинские спортсмены завоевали пять медалей на VI Всемирных играх кочевников. Болат Сапар взял золото в самбо. Мирас Тақауиев выступал в составе сборной Казахстана по национальной игре кок-бөру и стал серебряным призёром. Бронзу выиграли Бақытжан Тілеуғабылов в соревнованиях по ордо (асық ату), Жандос Бейсенбаев в самбо и Ансаған Қожанәсіп в овари — разновидности интеллектуальной игры тоғызқұмалақ.

С победителем и призёрами Игр встретился аким области Ермаганбет Булекпаев. Глава региона поздравил спортсменов с высокими достижениями и вручил им благодарственные письма и сертификаты.

— На этих Всемирных играх кочевников карагандинские спортсмены проявили мужество, стойкость и сильную волю к победе. Этот результат — не только их личное достижение, но и большая победа их тренеров, всех, кто поддерживает развитие спорта, и болельщиков. Национальные виды спорта всегда были одним из приоритетных направлений в нашем регионе и не теряют своей значимости, — отметил Ермаганбет Булекпаев, пожелав спортсменам новых побед.

Болат Сапар за победу был награждён медалью «За трудовые заслуги», которую ему вручил Глава государства.

— Я занимаюсь спортом 16 лет. Во Всемирных Играх кочевников участвовал впервые. Организация соревнований была на высоком уровне. Все соперники серьёзные и достойные, но мне удалось завоевать золотую медаль. Момент, когда Президент вручал награду, был очень волнующим. Спасибо, что так высоко оценили мой труд! Следующий старт — чемпионат мира, хочу тоже выиграть золото, — сказал Болат Сапар.

В состав национальной сборной по игре кок-бөру впервые вошёл представитель Карагандинской области. Мирас Тақауиев вместе с командой поднялся на вторую ступень пьедестала.

— Я с детства увлечён лошадьми, кокпаром занимаюсь около пяти лет. В этом виде спорта многое зависит от скакуна, его выносливости и силы. В этих Играх кочевников мы заняли второе место, уступив команде из Кыргызстана. В следующий раз будем стремиться взять золото, — говорит серебряный призёр.

За каждым достижением стоит не только труд самого спортсмена, но и ежедневная работа его наставника.

Старший тренер Карагандинской области по самбо Даурен Адамбаев сообщил, что уже началась подготовка к чемпионату мира, который пройдёт в ноябре в Узбекистане. От Карагандинской области на первенстве выступят четыре спортсмена.