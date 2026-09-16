Молодые врачи выбирают работу в сёлах Карагандинской области

В этом году шесть молодых специалистов приехали работать в Каркаралинский район по программе «С дипломом — в село!». Среди них — пять врачей общей практики и акушер-гинеколог.

Для новых сотрудников в районе предусмотрены не только рабочие места, но и поддержка с жильём. В Каркаралинске отремонтирован дом на 25 служебных квартир для медиков. Врачи оплачивают только коммунальные услуги. Также действует программа льготного кредитования на приобретение собственного жилья.

— С 2023 года в наш район активно прибывают молодые специалисты. Для врачей общей практики и узких специалистов выделяются подъёмные в размере 8,5 млн тенге, а для среднего медицинского персонала — по 1,5 млн тенге, — рассказывает директор Каркаралинской районной больницы Нурболат Баймурынов.

Досымжан Асылбек окончил Карагандинский медицинский университет в 2021 году по специальности «общая медицина». После интернатуры он прошёл обучение в резидентуре по оториноларингологии.

Сегодня он работает ЛОР-врачом в районной больнице и ВОПом в Томарской врачебной амбулатории.

Сам Досымжан родом из Шымкента. Начало своей профессиональной карьеры он решил связать с Каркаралинским районом.

— Я решил поехать работать в район, потому что считаю, что врач особенно нужен именно там, где медпомощь доступна не всегда. Хотелось получить хороший практический опыт и быть полезным людям, — говорит Досымжан.

В Томаре проживает более 1100 человек. В местной амбулатории, которая находится в новом здании, есть необходимое оборудование для приёма пациентов.

— Работа на селе отличается от работы в городе: здесь врач должен быть более самостоятельным и универсальным. Но именно это даёт хороший профессиональный опыт и дополнительный стимул развиваться, — отмечает молодой специалист.

Ещё одна молодая врач, Аружан Талипбай, тоже родом из Шымкента. После учёбы она некоторое время работала в Караганде, а затем решила попробовать себя в сельской медицине.

Аружан — врач общей практики Аманжоловской врачебной амбулатории.

— Сначала было сложновато, потому что большая ответственность и много новых задач. Но постепенно привыкаешь, получаешь хороший опыт и становишься увереннее, — делится она.

Аманжоловская амбулатория работает в новом здании. К её участку относятся ФАПы населённых пунктов Сарыобалы, Актерек, Акбай, Белдеутас, Кызылбай и Касыма Аманжолова.