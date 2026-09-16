В Карагандинской области проходит командно-штабное учение «Айбалта-2026»

В Карагандинской области на полигоне учебного центра «Спасск» началось оперативно-тактическое командно-штабное учение «Айбалта-2026». В нём участвуют соединения и воинские части регионального командования «Астана» — более 600 военнослужащих. Задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Учение направлено на проверку готовности войск, совершенствование управления и повышение слаженности подразделений.

— «Айбалта-2026» — это один из этапов стратегического командно-штабного учения, проводимого на территории всей республики. В ходе мероприятия мы проверим уровень профессиональной подготовки военнослужащих, слаженность органов управления и способность войск эффективно действовать в условиях, максимально приближенных к реальным, — отметил начальник главного оперативного управления Сухопутных войск Вооружённых сил РК полковник Канагат Жанкеев.

По итогам будут оценены готовность органов управления и войск, а также определены дальнейшие направления совершенствования боевой подготовки.

По информации пресс-службы Министерства обороны РК