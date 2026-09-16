В Караганде идёт набор в бесплатную школу программирования и искусственного интеллекта

В Караганде открыт набор в Tomorrow School. Это первая в Казахстане школа AI и программирования в формате peer-to-peer. Обучение здесь бесплатное по нескольким направлениям: искусственный интеллект, кибербезопасность, AI-инженерия, разработка игр.

Школа организована на базе Карагандинского технического университета имени А. Сагинова при поддержке акимата Карагандинской области. Адрес: ул. Терешковой, 38а.

Для подачи заявки необходимо перейти по ссылке в шапке профиля @tomorrow_school.ai.

Регистрация продолжается до 2 октября. Кандидатам предстоит отборочный тур. С 5 по 31 октября будет организован вводный интенсивный курс обучения, так называемый бассейн.

Особенность Tomorrow School в том, что здесь нет преподавателей и классических уроков. Вместо этого студенты учатся друг у друга, обмениваясь знаниями и опытом. Такой подход формирует навыки командной работы и самостоятельного мышления.

Обучение длится 18 месяцев и включает более 50 проектов. Студенты смогут освоить больше 20 языков программирования: Go, JavaScript, Rust и Python и др.

Школа оснащена всем необходимым и доступна в режиме 24/7, самостоятельно формируется удобный график обучения. В конце курса каждый сможет выбрать специализацию в зависимости от своих карьерных целей.