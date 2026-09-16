Казахстан представил национальную кухню и культуру на гастрономическом фестивале в Париже

Казахстан вновь стал участником Международного гастрономического фестиваля в Париже, представив французской публике богатство национальной кухни, традиций и культуры. Павильон Казахстана стал одним из самых посещаемых на фестивале.

Уже второй год подряд Казахстан участвует в этом масштабном международном событии, объединяющем гастрономию и культуру разных стран. В этом году национальный павильон был организован посольством Казахстана во Франции при участии представителей Кызылординской области, казахстанских поваров и артистов.

Особый интерес у посетителей вызвали блюда традиционной казахской кухни. Гости фестиваля смогли попробовать мясо по-казахски, куырдак, баурсаки, а также казы и жая, специально доставленные из Кызылорды. Национальные блюда готовили известные казахстанские шеф-повара — Манас Скак, Расим Конаев и Карлыгаш Баймухамедова.

Для многих посетителей знакомство с казахской кухней стало не просто гастрономическим открытием. Шеф-повара рассказывали об истории национальных блюд, секретах их приготовления и особом месте, которое традиционная кухня занимает в культуре казахского народа.

Отдельное внимание публики привлекли авторские десерты с национальным характером. Их создала Сабина Танатарова — выпускница парижской кулинарной школы Le Cordon Bleu. В десертах она соединила современные гастрономические техники с традиционными вкусами Казахстана, используя талкан, молочный чай и другие характерные ингредиенты. Так, через язык современной кухни, гостям фестиваля удалось почувствовать атмосферу казахской степи.

Не менее яркой частью павильона стала культурная программа. Ансамбль «Сырғалым» из Кызылординской области представил песенные и танцевальные номера, а национальные костюмы артистов добавили пространству красок и создали атмосферу настоящего праздника.

В X Международном гастрономическом фестивале приняли участие представители более 80 стран. Юбилейное мероприятие прошло под патронажем президента Французской Республики, а его патроном в 2026 году выступил всемирно известный французский шеф-повар Ален Дюкасс.

По информации посольства РК во Французской Республике