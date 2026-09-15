Сильнейшие молодые всадники страны соревнуются в Карагандинской области

Около 200 спортсменов из 16 регионов Казахстана собрались в Карагандинской области на чемпионат Республики Казахстан по аударыспаку среди молодёжи 2006–2008 годов рождения.

Регион впервые принимает соревнования такого уровня. Карагандинскую область представляют 16 спортсменов.

Аударыспак — традиционная казахская борьба верхом на лошадях, где два всадника пытаются стащить друг друга из седла.

— Молодёжь стремится в этот вид спорта, потому что у них это заложено в генах. Здесь важны сила и ловкость всадника, а также взаимопонимание с конём. Когда всадник уже начинает выкатываться из седла, конь должен чувствовать его и работать под него. Это очень важно, — поясняет президент Федерации аударыспака Карагандинской области Айдар Кутышев.

По его словам, интерес к аударыспаку в регионе растёт. Для спортсменов работает центр Turan-El Qazaq Sport, где проходят тренировочные сборы и занятия. Тренировки для молодёжи проводятся бесплатно при поддержке областной федерации.

У карагандинской команды есть серьёзные шансы побороться за медали. В прошлом году местные спортсмены успешно выступили на республиканском первенстве среди юношей.

Среди перспективных ребят — 17-летний спортсмен из Шетского района Акбар Каригул. Он выступает в весовой категории до 74 кг.

— Я с детства на коне. В аударыспак пришёл два года назад. Много лет занимаюсь с лошадьми, и я решил попробовать себя в этом виде спорта. Являюсь бронзовым призёром чемпионата Республики Казахстан и чемпионом Карагандинской области. Завтра будут известны мои противники, — рассказал Акбар Каригул.

Первые медали чемпионата уже разыграны. В первый день определились победители в весовых категориях до 52, 57 и 62 кг. Бронзовую медаль в категории до 52 кг завоевал ещё один представитель Шетского района — Алик Бычков.

— Аударыспаком занимаюсь уже восьмой год. Являюсь многократным чемпионом области. На этих соревнованиях у меня было два противника — оба очень сильные. Считаю, что надо развивать национальные виды спорта и привлекать сюда как можно больше молодёжи, — говорит призёр чемпионата.

Соревнования продлятся три дня. Победителей и призёров наградят дипломами, кубками и медалями Центра национальных и конных видов спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, а также денежными призами от спонсоров.