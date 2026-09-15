Театры Карагандинской области выступили на сценах Узбекистана и России

Творческие коллективы Карагандинской области представили регион на театральных площадках Узбекистана и России. Карагандинский академический театр музыкальной комедии провёл гастроли в Ташкенте, а Темиртауский театр для детей и юношества принял участие в фестивале «Театральная осень» в Абакане.

Карагандинцы выступили на сцене Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана. Большой творческий состав Театра музкомедии — ведущие солисты, артисты хора и балета, музыканты оркестра — представил ташкентской публике музыкальную сказку «Маленький Мук» и гала-концерт «От Вены до Бродвея».

В концертной программе прозвучали известные арии, дуэты и ансамбли из венских оперетт и бродвейских мюзиклов.

Музыкальные номера сопровождались хореографией и выступлением симфонического оркестра.

Гастроли стали продолжением сотрудничества двух театров, которое закреплено двухсторонним меморандумом. Зрители Ташкента тепло приняли карагандинских артистов, а выступления прошли с аншлагом.

Темиртауский ТЮЗ на фестивале в Абакане показал спектакли «Re: Обломов» и «Вафельное сердце», которые нашли отклик у российской публики.

В театре отмечают, что поездка стала для артистов не только возможностью показать свои работы, но и площадкой для профессионального обмена.

— Мы познакомились с культурой Хакасии, побывали на мастер-классе по горловому пению, посетили Республиканский музейно-культурный центр, обсуждение спектаклей и круглый стол на тему «Современная драматургия. Репертуарная политика театров», — рассказали в театре.

Таким образом, театры Карагандинской области продолжают расширять творческие связи и представлять постановки региона зрителям за пределами Казахстана.