Полярные волки впервые поселились в Карагандинском зоопарке

В зоопарке Караганды появились новые обитатели — молодая пара полярных волков Ерла и Гуля. Хищники прибыли около недели назад и сейчас осваиваются на новом месте.

Как сообщили в зоопарке, обоим волкам чуть больше года. Пока они проходят адаптацию: знакомятся с вольерами, привыкают к новой обстановке и внимательно изучают всё вокруг.

Но ждать не обязательно — Ерлу и Гулю уже можно увидеть во время посещения зоопарка.

Полярный волк, или как его ещё называют — белый, обитает в суровой арктической тундре Северной Америки и Гренландии. Белая шерсть помогает ему маскироваться в снегу, а небольшие уши и короткая морда позволяют лучше сохранять тепло.