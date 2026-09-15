Более 350 млн теңге направит ERG на социальные проекты в Карагандинской области

Стабильная работа котельной, водоснабжение и помощь малообеспеченным семьям — на эти цели Eurasian Resources Group (ERG) направит более 350 млн теңге. Компания и акимат Карагандинской области договорились продолжить совместную работу по социальным проектам. Меморандум о взаимном сотрудничестве подписали аким области Ермаганбет Булекпаев и генеральный директор ERG в Казахстане Кудрәт Шамиев.

Основная часть средств пойдёт на коммунальную инфраструктуру Шубарколя. ERG обеспечит закуп угля и электроэнергии для местной котельной, расходы на работу персонала, транспорт и содержание объекта. Компания также продолжит содержать канализационную насосную станцию и внутрипоселковые водопроводные сети.

Отдельная помощь предусмотрена для жителей Нуринского района. Малообеспеченным семьям передадут 500 тонн угля.

— Для нас важно, чтобы социальные проекты приносили реальную пользу людям и решали конкретные задачи территорий, где мы работаем, — отметил Кудрәт Шамиев.

Это не первый пример социальной ответственности компании. В 2025 году к 40-летию АО «Шубарколь комир» ERG построила в Шубарколе современные детские и спортивные площадки.