Новую технологию операций на сердце внедряют в Караганде

Кардиохирурги Караганды осваивают малоинвазивное коронарное шунтирование — операцию, после которой пациент может восстановиться значительно быстрее. Первые четыре вмешательства уже провели в городской многопрофильной больнице №2.

Операции выполнили карагандинские специалисты совместно с кардиохирургами больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

При классическом шунтировании грудную клетку полностью раскрывают. Новая технология позволяет обойтись небольшим разрезом между рёбрами. Более того, хирурги работают на работающем сердце.

— Мы делаем боковой разрез около семи сантиметров и проводим операцию на работающее сердце. За счёт этого хирургическая травма меньше, а реабилитация проходит быстрее. После операции пациенты находятся у нас около трёх дней и затем могут возвращаться к обычной жизни, — рассказал врач отделения кардиохирургии городской многопрофильной больницы №2 Караганды Тамерлан Муқажанов.

По словам специалиста, метод может применяться и у пациентов с ожирением.

Однако освоить такую технологию за несколько операций невозможно. Для неё нужны специальный инструментарий, оборудование и практический опыт. Карагандинские кардиохирурги уже прошли первый этап обучения в Астане. Теперь обучение продолжается непосредственно в Караганде — врачи вместе проводят операции и отрабатывают новую методику.

— У коллег из Караганды есть необходимое оборудование и подготовка. Сейчас проходит второй этап обучения на месте. После этого, как мы планируем, врачи смогут выполнять такие операции самостоятельно, — отметил заведующий отделением кардиохирургии больницы Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан Алибек Тойбаев.

Освоение малоинвазивного коронарного шунтирования позволит расширить возможности кардиохирургической помощи в Карагандинской области и сделать современные операции на сердце доступнее для пациентов региона.