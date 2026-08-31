Новые пожарные посты открыли в сёлах Карагандинской области

В Карагандинской области по программе «Ауыл құтқарушылары» продолжают развивать сеть добровольных противопожарных формирований. Новые пожарные посты появились в двух сёлах Каркаралинского района — Айрыке и Айнабұлақе, а также в Самарке Абайского района. Повышается безопасность жителей отдалённых сёл: в случае чрезвычайной ситуации спасатели быстрее придут на помощь.

Во всех трёх населённых пунктах прежде не было пожарных подразделений. При возгораниях надо было ждать приезда огнеборцев.

В селе Айрык Мадиинского сельского округа проживает около 500 человек. Теперь здесь несут службу добровольцы, которые обеспечивают безопасность земляков.

Пожарный пост в Айнабұлақе Абайского сельского округа берёт под свою защиту жителей ещё двух ближайших сёл — Актасты и Осибай.

Сотрудники пожарного поста, открывшегося в Самарке, выедут на происшествия и в отделение Огороды. В этих населённых пунктах проживает около 800 сельчан.

Все необходимые условия для несения службы на новых объектах созданы при поддержке местных исполнительных органов.

МЧС обеспечило посты пожарной техникой, средствами связи, пожарно-техническим вооружением и боевой одеждой. Оборудованы диспетчерские комнаты, есть склады и гаражи, а также места отдыха для спасателей.

По информации пресс-службы ДЧС Карагандинской области