В Карагандинской области начали реализацию крупнейшего вольфрамового проекта

В Карагандинской области официально дали старт практической реализации крупнейшего вольфрамового проекта «Северный Катпар». Работы положат начало созданию в Казахстане новой производственной цепочки — от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.

На месторождении второй месяц идёт подготовка: обустраиваются площадки, подъездные дороги и полевая инфраструктура, проводятся геодезические работы.

Одновременно разрабатывается окончательное технико-экономическое обоснование проекта, завершить которое планируется до конца 2027 года.

– Сегодня мы даём старт важному для Карагандинской области и всей страны проекту — освоению крупнейших месторождений вольфрама в мире «Северный Катпар» и «Верхнее Кайракты». Помимо притока иностранных инвестиций, проект даст серьёзный экономический импульс Шетскому району. После ввода объекта в эксплуатацию будут созданы 1200 новых рабочих мест, – сказал заместитель акима Карагандинской области Шынгыс Суюнбаев.

Генеральный директор Cove Kaz Capital Group Доминик Хитон подчеркнул масштаб задач, которые ставит перед собой инвестор.

– Мы начинаем промышленную реализацию проекта «Северный Катпар». Наша задача – не просто разработать месторождение, а создать в Казахстане современную, международно конкурентоспособную вольфрамовую горнодобывающую и перерабатывающую отрасль. Это означает инвестиции в переработку и создание добавленной стоимости внутри страны, новые рабочие места, развитие профессиональных компетенций и участие казахстанских компаний в цепочке поставок проекта, – отметил Доминик Хитон.

По словам главного директора по инвестициям и стратегии АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Данияра Идрисова, партнёры намерены создать полный производственный цикл — от добычи руды до металлургического передела и выпуска вольфрамовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Проект должен стать примером международного партнёрства, привлекающего в Казахстан инвестиции, технологии и новые возможности для развития промышленности.

Совокупные инвестиции в освоение двух месторождений и создание необходимой горнодобывающей и перерабатывающей инфраструктуры оцениваются примерно в 1,1 млрд долларов.

По существующим оценкам, два месторождения смогут производить около 12 тысяч тонн вольфрамовой продукции в год — это примерно 15% текущего мирового объёма добычи вольфрама.

Проект предусматривает не только добычу и обогащение руды, но и её глубокую переработку в Казахстане. Таким образом, в стране планируется сформировать новую производственную цепочку в секторе критически важных минералов.

Согласно текущему графику, основное строительство может начаться в 2028 году, а пусконаладочные работы — в 2029-м.