В Карагандинской области масштабно отметили День шахтёра

В Карагандинской области День шахтёра отпраздновали с особым размахом. Праздничный концерт в Караганде стал одним из крупнейших событий последних лет и собрал рекордное число зрителей – около 250 тысяч человек.

Народные гуляния со спортивными соревнованиями и концертами прошли и в городах-спутниках – Сарани, Абае и Шахтинске, а также шахтёрских посёлках.

В Караганде новая площадь на Юго-Востоке объединила не только жителей региона, но и гостей из других областей Казахстана и зарубежья. На праздничный концерт прибыли зрители из СНГ, Великобритании, Китая, Италии, Испании и других стран.

Такого масштаба Караганда ещё не видела: 62-метровая сцена, мощный звук, световые и мультимедийные эффекты.

На одной площадке выступили всемирно известные артисты Дима Билан, Димаш Құдайберген, а также Қайрат Нұртас и другие популярные казахстанские исполнители.

— Энергия этой площади невероятная. Спасибо Караганде и всем зрителям за такой масштабный и тёплый приём. С Днем шахтёра! — атмосферу праздника отметил Дима Билан.

— Көп рақмет, құрметті ағайын! Это невероятно! Кеншілер күні құтты болсын! — поблагодарил организаторов и зрителей Димаш Құдайберген.

Кульминацией вечера стал яркий праздничный фейерверк.

В воскресенье, 30 августа, празднование Дня шахтёра продолжилось в Сарани, Абае и Шахтинске. Здесь также подготовили насыщенную программу: конноспортивные соревнования, силовой экстрим, футбольный турнир, развлечения для детей, концерты.

В трёх городах выступили известные казахстанские артисты Luina, Нұржан Керменбаев и Bayansulu.

В Шахтинске отмечали двойное событие — городу исполнилось 65 лет.

В Абае одной из самых популярных площадок стала выставка шахтного оборудования.

Вагонетка, подвесной локомотив и ленточный конвейер привлекали внимание и взрослых, и детей.

С праздником жителей приехали поздравить аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, председатель правления Qarmet Пётр Трушин и директор ТОО «Karaganda Komir» Джакан Мухамеджанов.

День шахтёра традиционно объединяет жителей области и людей разных поколений, подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

— Этот праздник всегда был и остаётся одним из самых главных в нашем регионе. Шахтёры вносят значимый вклад в развитие нашей области. От души поздравляю работников угольной отрасли и ветеранов, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, безопасного труда, — сказал аким области.

Шахтёры славятся не только трудолюбием, но и взаимовыручкой, готовностью подставить друг другу плечо, отметил Пётр Трушин.

— Шахтёры — совершенно уникальные люди. Ваша профессия требует качеств, которые даны далеко не каждому. И прежде всего — это огромное доверие друг к другу. Каждый день вы работаете в непростых, тяжёлых условиях, где особенно важно знать, что рядом надёжные товарищи, готовые в любой момент помочь и поддержать. Именно в этом ваша сила и особая ценность. Спасибо вам за ваш нелёгкий труд и низкий поклон от всех нас! — председатель правления Qarmet поздравил горняков от лица всей компании.

Во всех шахтёрских городах прогремели праздничные салюты.

В Карагандинской области в горнодобывающей промышленности трудятся более 22 тыс. человек. В регионе работают 15 угледобывающих предприятий, в состав которых входят 11 шахт и 12 разрезов.