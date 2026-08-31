Карагандинский школьник завоевал серебро международной олимпиады по географии

Карагандинский школьник Сырым Амантай завоевал серебряную медаль на Международной юношеской олимпиаде по географии International Junior Geography Olympiad (IJGO) 2026. Соревнования прошли в сербском городе Копаоник.

Казахстан на олимпиаде представляли девять школьников, получивших расширенное приглашение оргкомитета.

Сырым Амантай учится в десятом классе школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова. Географией он увлёкся, будучи семиклассником. С тех пор регулярно участвует в олимпиадах и пополняет свою коллекцию наград. Среди последних достижений — золото Европейской географической олимпиады EGEO 2026 и два первых места на республиканских олимпиадах.

— В прошлом году на Международной юношеской олимпиаде по географии Сырым завоевал бронзовую медаль, а в этом году улучшил свой результат. Наиболее сложным оказался практический этап, который проходил в горной местности Сербии. Два других тура — мультимедийный и письменный — Сырым прошёл хорошо, — рассказал педагог Рахым Серік.

Впереди у карагандинского школьника новая цель. С началом учебного года он приступит к подготовке к Международной географической олимпиаде iGeo среди старшеклассников, которая пройдёт в Латвии.