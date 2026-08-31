Димаш в Караганде спустился в шахту, встретился с детьми и художником Куюковым

После большого концерта ко Дню шахтёра, который собрал около 250 тысяч зрителей, Димаш Кудайберген продолжил знакомство с Карагандой. Певец спустился на 700 метров под землю — в шахту имени Костенко компании Qarmet.

Он увидел, в каких условиях работают горняки, какая есть система безопасности и лично поздравил шахтёров с профессиональным праздником.

— Огромное уважение людям этой профессии. Ваш труд заслуживает особого почёта! — написал Димаш на своей странице в социальных сетях.

В Караганде артист также встретился с известным художником и активистом антиядерного движения Карипбеком Куюковым.

Художник подарил Димашу свою картину и книгу. Сам Куюков позже признался, что не смог попасть на концерт, но был рад личной встрече с певцом.

Ещё одной особенной остановкой стал Центр поддержки детей «Асем». Здесь всё прошло без сцены и софитов — по-домашнему: разговоры, чай, смех и общение.

— Для наших детей эта встреча стала настоящим подарком и вдохновением — ещё одним доказательством того, что мечты обязательно сбываются!» — говорят сотрудники центра.

Димаш внимательно выслушал ребят, поддержал их и ответил на вопросы. В «Асем» уверены: эта встреча стала для детей настоящим подарком и ещё одним напоминанием о том, что мечты действительно могут сбываться.

Фото пресс-службы Qarmet и со страниц Карипбека Куюкова и центра «Асем в социальных сетях