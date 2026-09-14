Телемедицина пришла в 117 сельских населённых пунктов Карагандинской области

В Карагандинской области телемедицина сегодня доступна жителям 117 сельских населённых пунктов. Пилотный проект, который год назад стартовал в Шетском районе, теперь масштабирован на весь регион. Сельчанам, чтобы получить консультацию узкого специалиста, не нужно ехать далеко от дома. Пациенту достаточно прийти в свою медорганизацию, а врач подключится по видеосвязи.

О развитии телемедицины рассказал руководитель управления здравоохранения Самат Кенжибаев на аппаратном совещании.

За время работы телемедицинской сети консультации и обследования получили более 1,6 тысячи человек. Причем речь идёт не только о дистанционной беседе с врачом. Специалисты проводят диагностические исследования, оценивают результаты и вместе с районными медиками определяют дальнейшую тактику лечения.

– Проведено более 14 тыс. телемедицинских исследований. По их результатам ряд пациентов поставлен на диспансерный учёт. Организовано взаимодействие районных медицинских организаций с областными многопрофильными больницами. Консультации проводятся по широкому спектру направлений, включая кардиологию, хирургические и неврологические профили, терапевтические специальности, офтальмологию, оториноларингологию, инфекционные болезни, а также детскую и онкологическую помощь, – сообщил Самат Кенжибаев.

В области также создан Центр оперативного управления телемедициной. Он координирует работу сети, а профильные кабинеты открыты в областных медицинских организациях.

Особенно заметна польза там, где в районе нет нужного специалиста.

К примеру, в Бухар-Жырауском районе телемедициной воспользовались 436 пациентов. Более ста консультаций провели с участием областных специалистов. По итогам 34 человека поставили на диспансерный учёт, 29 получили лечение, еще 275 направили на дополнительные обследования. То есть пациенту не пришлось сначала ехать в областной центр, чтобы понять, какой специалист ему нужен и что делать дальше.

Сейчас все 117 сельских медицинских объектов, вошедших в проект, оснащены телемедицинскими комплексами. Оборудование дополнительно укомплектуют 12-канальными ЭКГ, чтобы врачи могли проводить больше исследований дистанционно.