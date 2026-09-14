В Карагандинской области растут инвестиции в туризм

В Карагандинской области почти в 5 раз выросли инвестиции в туризм. С начала года в развитие отрасли вложено 5,3 млрд теңге частных средств.

— За последние пять лет такая динамика стала максимальной. Рост частных инвестиций показывает, что туристическая отрасль региона становится все более привлекательной для бизнеса. При этом работа с инвесторами продолжается: до конца года планируется реализовать ещё ряд проектов в сфере размещения и отдыха, — сообщила руководитель управления туризма Ирина Любарская на аппаратном совещании.

С начала года в области реализовано 14 туристических проектов. Новые объекты появились не только в Балхаше и Каркаралинском районе, но и в Бухар-Жырауском и Актогайском районах, Темиртау. Это зоны отдыха, гостиницы и гостевые дома, этноаул, придорожные комплексы.

До конца года планируется завершить еще девять проектов. Они будут реализованы в Балхаше, Приозёрске, Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах.

Одним из ключевых инструментов привлечения инвестиций становится индустриальная зона Balkhash площадью 14 гектаров. На площадке создана необходимая инженерная инфраструктура и ведётся работа с потенциальными инвесторами. Первым объектом стал современный туристический комплекс Premium Villa Balkhash, который уже начал принимать гостей.