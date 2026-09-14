Четыре ученицы специализированной школы-лицея-интерната «Дарын» из Караганды примут участие в международном конкурсе Technovation Girls. Команда Asian Sharks с проектом SAMRUQ.AI стала единственной представительницей Казахстана, вышедшей в финал старшей категории — Senior Division.

Проект направлен на повышение безопасности подземных шахт. Работая над решением, школьницы учитывали реальные риски горнодобывающей отрасли.

SAMRUQ.AI — учебно-инженерный прототип системы мониторинга шахт. Он объединяет датчики, беспроводную связь, цифровую платформу и искусственный интеллект. Система следит за микроклиматом, задымлением и вибрацией, помогает оценивать риски и передаёт диспетчеру информацию о ситуации под землёй.

Отдельный модуль автоматически считает людей, входящих в шахту и выходящих из неё. Это позволяет быстрее получить информацию о том, сколько человек находится под землёй в случае чрезвычайной ситуации.

Прототип прошёл более 350 тестов и калибровок. Кроме того, команда дважды испытывала систему в подземных учебных шахтах Караганды.

— Мы изучили существующие системы безопасности и увидели несколько проблем: многие из них реагируют уже после возникновения аварии, зависят от кабельной связи, которая может быть повреждена при обвале или взрыве, а их стоимость может достигать 2 млн долларов. При этом ручная перекличка занимает до 45 минут, а часть тревог оказывается ложной. Мы хотели объединить в одной системе раннюю оценку рисков, беспроводную передачу данных, автоматический подсчёт людей и фильтрацию ложных сигналов. Именно так появился SAMRUQ.AI, — говорит капитан команды Айша Орынбасар.

В этом сезоне в Technovation Girls приняли участие более 12 тысяч девушек из 130 стран. В мировой финал, который пройдёт в Бенгалуру (Индия), вышли 15 команд.

Asian Sharks стала первой казахстанской командой в финале старшей категории за восемь лет.

— Для команды это не просто выход в мировой финал, а признание большой работы — от исследования реальной проблемы до создания и тестирования собственного решения. Особенно важно, что девочки выбрали тему, которая напрямую связана с безопасностью людей в нашем регионе. SAMRUQ.AI показывает, что школьный проект может начинаться с местной проблемы, а затем выходить на мировой уровень, — отмечает директор Общественного фонда KINERGY Динара Алимова.

В Казахстане программа Technovation Girls реализуется с 2016 года при поддержке Общественного фонда KINERGY, а также сообщества волонтёров и менторов. За это время школьницы из Казахстана получили возможность создавать собственные технологические проекты, развивать предпринимательские навыки и представлять свои идеи на международном уровне.