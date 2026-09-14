186 инвестиционных проектов на 6,7 трлн теңге реализуют в Карагандинской области

В Карагандинской области в пул вошли 186 инвестиционных проектов на 6,7 трлн теңге. Их реализация обеспечит более 33 тыс. рабочих мест. В этом году в регионе продолжается запуск новых производств в автомобильной отрасли, металлургии, АПК и других сферах.

Об инвестиционной активности доложили на аппаратном совещании.

Как отметил руководитель управления предпринимательства и промышленности Аскар Газалиев, в области для инвесторов предусмотрен комплекс государственных и региональных мер поддержки – от льготного финансирования до подведения коммуникаций и сопровождения проектов по принципу «одного окна». Помимо специальной экономической зоны «Сарыарка» и индустриальной зоны Saran, в регионе создаются специализированные промышленные площадки.

По Единой карте индустриализации в области реализуются 37 инвестиционных проектов.

– Уже реализован ряд проектов, направленных на диверсификацию экономики и импортозамещение. Запущено производство грузовых автомобилей марки HOWO на Saran Machinery, а также легковых автомобилей Eurasia Tech. Введено производство катодной меди методом кучного выщелачивания окисленных медных руд Gold Corp. Начат выпуск нестандартных единичных крупногабаритных изделий FL Smidth. Осуществлен технический запуск кирпичного завода ТОО «Алтын Алкап Караганда». На территории специальной экономической зоны «Сарыарка» открылся лабораторный комплекс ТОО «ЖанаLAB», – сообщил Аскар Газалиев.

По его словам, до конца года ожидается запуск ещё ряда новых производств: по добыче и переработке меди на Тесиктасском месторождении, выпуску теплоизоляционных материалов, клинкерной плитки, труб для тепловых сетей и др.

В агропромышленном комплексе реализуются проекты, направленные на развитие животноводства, орошаемого земледелия, а также в сфере переработки сельхозпродукции.

Создаваемая система индустриальных площадок формирует необходимые условия для эффективной реализации инвестиционных проектов, привлечения инвесторов и запуска современных производств. Это позволит обеспечить дальнейшую диверсификацию экономики региона, увеличение объёмов инвестиций и занятости населения.

Главная цель – развитие промышленности и новые рабочих мест, подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

– В целом сформирована система работы с инвесторами. С нашей стороны инвестиционные проекты поддерживаются на всех уровнях. Необходимо усилить эту работу и оперативно решать все возникающие вопросы. Продолжить формирование пула перспективных инвестиционных проектов, – сказал глава региона.